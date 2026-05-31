Жена Сафонова высказалась о конкуренции Матвея с Шевалье в «ПСЖ»

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказалась о конкуренции мужа с французским голкипером Люка Шевалье.

«Я не знаю, какие были решения и прогнозы, но, конечно, я за него переживала. Безусловно, я знаю его, знаю, на что он способен, но, когда ты ни на что не можешь повлиять, ты, конечно, чувствуешь себя достаточно уязвлённо. Плюс ко всему я не могу об этом ни с кем говорить, ничего комментировать. Это просто не моя территория.

Я могу только дома ходить и причитать. И Матвей мне говорит: «Что ты причитаешь? Ну, пожалуйста». Поэтому когда он получил свой шанс и им воспользовался, мне было, безусловно, радостно, как его жене, как человеку, который за него искренне переживает, что он взял всё», — сказала Кондратюк в выпуске на YouTube-канале Fonbet.