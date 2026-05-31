Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Экс-тренер «Монако» назначен новым главным тренером «Айнтрахта» — Плеттенберг

Франкфуртский «Айнтрахт» назначил Ади Хюттера на пост главного тренера команды. Специалист сменит на этой должности Альберта Риеру. Об этом сообщает журналист и инсайдер Флориан Плеттенберг в соцсети.

По итогам проведённых переговоров стороны достигли полного соглашения. Контракт с 56‑летним австрийским тренером заключён до 2029 года. Официальное подписание документов запланировано на воскресенье, 31 мая.

В клубе отмечают высокий профессиональный уровень Ади Хюттера и подчёркивают ценность его многолетнего опыта. Руководство «Айнтрахта» намерено использовать его опыт и авторитет, чтобы вернуть команде стабильность и спокойствие.

Последний клуб, который возглавлял Хюттер, — «Монако». Он руководил командой с 2023 по 2025 год.

По итогам прошедшего сезона «Айнтрахт» занял восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.

