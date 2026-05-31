Жена вратаря «ПСЖ» Сафонова рассказала, как Матвей реагирует на результативные ошибки

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, рассказала, как футболист реагирует на ошибки в матчах. В субботу, 30 мая, голкипер стал двукратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале турнира парижане одолели «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

«Если он думает, что ошибся, он смотрит обзор. Он всегда смотрит обзор. Он анализирует. Он делает из этого вывод и идёт дальше. Он понимает, что, допустим, здесь можно было занять другую позицию. Или он говорит: «Я вот там мог». А я ему говорю: «Да ты не мог, там никто не смог бы».

Он говорит: «Нет, я бы смог, надо посмотреть». Вот он смотрит, понимает, говорит: «Ну ладно, на теории разберём», — сказала Кондратюк в выпуске на YouTube-канале Fonbet.