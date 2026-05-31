Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия: всё равно, если я не забью или не сделаю ассист. Я играю за команду

Кварацхелия: всё равно, если я не забью или не сделаю ассист. Я играю за команду
Комментарии

Крайний нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отметил, что ставит командные успехи выше личной результативности.

В субботу, 30 мая, парижская команда выиграла Лигу чемпионов. В финале «ПСЖ» победил «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). В основное время Кварацхелия заработал пенальти, который реализовал нападающий Усман Дембеле.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Даже если я не забью или не отдам голевую передачу, главное, чтобы я помогал команде… Мне всё равно. Я всегда играю за команду», — приводит слова Кварацхелии журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов грузинский нападающий принял участие в 16 матчах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами.

Материалы по теме
Форвард «ПСЖ» Хвича Кварацхелия опубликовал пост после победы в финале Лиги чемпионов

Париж празднует победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android