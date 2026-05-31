Кварацхелия: всё равно, если я не забью или не сделаю ассист. Я играю за команду

Крайний нападающий «ПСЖ» Хвича Кварацхелия отметил, что ставит командные успехи выше личной результативности.
В субботу, 30 мая, парижская команда выиграла Лигу чемпионов. В финале «ПСЖ» победил «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). В основное время Кварацхелия заработал пенальти, который реализовал нападающий Усман Дембеле.
«Даже если я не забью или не отдам голевую передачу, главное, чтобы я помогал команде… Мне всё равно. Я всегда играю за команду», — приводит слова Кварацхелии журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов грузинский нападающий принял участие в 16 матчах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами.
