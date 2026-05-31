Хаверц — после финала ЛЧ: невероятный сезон, который завершился не так, как мы все мечтали

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал поражение команды в финале Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Парижский клуб одержал победу в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.). Хаверц открыл счёт в матче на шестой минуте.

«Невероятный сезон, который завершился не так, как мы все мечтали. Но это не отменяет того факта, что мы по‑прежнему чемпионы Англии! С нетерпением ждём возможности отпраздновать это вместе с тысячами болельщиков завтра в Северном Лондоне! Благодарим за поддержку на протяжении всего сезона», — написал Хаверц в соцсети.

В сезоне-2025/2025 «Арсенал» завоевал титул чемпиона английской Премьер-лиги.