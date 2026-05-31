Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хаверц — после финала ЛЧ: невероятный сезон, который завершился не так, как мы все мечтали

Хаверц — после финала ЛЧ: невероятный сезон, который завершился не так, как мы все мечтали
Комментарии

Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал поражение команды в финале Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Парижский клуб одержал победу в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.). Хаверц открыл счёт в матче на шестой минуте.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Невероятный сезон, который завершился не так, как мы все мечтали. Но это не отменяет того факта, что мы по‑прежнему чемпионы Англии! С нетерпением ждём возможности отпраздновать это вместе с тысячами болельщиков завтра в Северном Лондоне! Благодарим за поддержку на протяжении всего сезона», — написал Хаверц в соцсети.

В сезоне-2025/2025 «Арсенал» завоевал титул чемпиона английской Премьер-лиги.

Материалы по теме
Кай Хаверц — третий футболист, забивший в финале Лиги чемпионов за две разные команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android