Хаверц — после финала ЛЧ: невероятный сезон, который завершился не так, как мы все мечтали
Нападающий «Арсенала» Кай Хаверц прокомментировал поражение команды в финале Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ». Парижский клуб одержал победу в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.). Хаверц открыл счёт в матче на шестой минуте.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Невероятный сезон, который завершился не так, как мы все мечтали. Но это не отменяет того факта, что мы по‑прежнему чемпионы Англии! С нетерпением ждём возможности отпраздновать это вместе с тысячами болельщиков завтра в Северном Лондоне! Благодарим за поддержку на протяжении всего сезона», — написал Хаверц в соцсети.
В сезоне-2025/2025 «Арсенал» завоевал титул чемпиона английской Премьер-лиги.
