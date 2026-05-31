Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Аршавин объяснил, что должен сделать Сафонов, чтобы превзойти Акинфеева

Бывший нападающий сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин ответил, что должен сделать вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов, чтобы превзойти голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Слишком большой бэкграунд у Акинфеева. И он хорошо играл в тех турнирах, где Россия была в порядке, и был одним из главных героев этого. Пока, я считаю, Сафонову объёма не хватает. Третий, четвёртый кубок если возьмёт, ещё что-то.

Может, я не знаю, в Англии он будет играть, там станет лучшим вратарём мира по версии чего-нибудь. Может быть, если он ещё также 10-15 лет проведёт в Европе и у него будут из достижений эти две Лиги чемпионов, то этого, возможно, будет достаточно, чтобы перебить Акинфеева», — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

