Анри поддержал Габриэла, не реализовавшего решающий пенальти в финале ЛЧ

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри подчеркнул смелось защитника лондонской команды Габриэла Магальяйнса, решившего ударить с «точки» в серии пенальти в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, 4:3 пен.). Бразильский футболист бил пятым, когда счёт в серии был 4:3 в пользу парижан, и промахнулся. Также свою попытку не реализовал полузащитник «канониров» Эберечи Эзе.

«Я всегда говорю, что, если ты вызываешься исполнить пенальти, я буду тебя уважать. Не знаю, почему он [Габриэл] пошёл бить, не знаю, почему оказался пятым, но он отправился ударить. Габриэл отлично провёл весь сезон и сыграл в этом матче. Он промахнулся, но не сдался», — сказал Анри CBS Sports.

