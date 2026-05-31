Германия — Финляндия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Анри поддержал Габриэла, не реализовавшего решающий пенальти в финале ЛЧ

Комментарии

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри подчеркнул смелось защитника лондонской команды Габриэла Магальяйнса, решившего ударить с «точки» в серии пенальти в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, 4:3 пен.). Бразильский футболист бил пятым, когда счёт в серии был 4:3 в пользу парижан, и промахнулся. Также свою попытку не реализовал полузащитник «канониров» Эберечи Эзе.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Я всегда говорю, что, если ты вызываешься исполнить пенальти, я буду тебя уважать. Не знаю, почему он [Габриэл] пошёл бить, не знаю, почему оказался пятым, но он отправился ударить. Габриэл отлично провёл весь сезон и сыграл в этом матче. Он промахнулся, но не сдался», — сказал Анри CBS Sports.

