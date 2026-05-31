Германия — Финляндия. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Футбол Новости

Алессандро Дель Пьеро оценил выступление «Арсенала» в финале Лиги чемпионов

Комментарии

Известный итальянский футболист Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о матче «Арсенала», который уступил «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов УЕФА в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:4 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«В этом году эта команда проделала выдающийся путь. Да, мне не слишком понравилась манера игры «Арсенала» — в том числе в этом матче. Как только команда забила гол, она сразу стала тянуть время. На мой взгляд, команда действовала слишком, слишком пассивно. Тем более что мы видели: когда «Арсенал» переходил к активным действиям один на один, у него были сила, качество и замены, чтобы заставить «ПСЖ» понервничать.

Сложно выйти на поле с правильным настроем вскоре после победы в таком непростом турнире, как Премьер‑лига», — приводит слова Дель Пьеро Sky Sport Italia.

В сезоне-2025/2025 «Арсенал» завоевал титул чемпиона английской Премьер-лиги.

