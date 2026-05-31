Президент «Реала»: Моуринью — отличный тренер, но я не общался с ним

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, что не общался с португальским тренером Жозе Моуринью, которого связывают с назначением в клуб. Ранее СМИ сообщали, что о возвращении Моуринью объявят после завершения президентских выборов 7 июня.

– Что Моуринью мог бы привнести в команду?
– Он отличный тренер. Я хорошо его знаю, а он знает «Реал» и футболистов команды, но есть и много других [тренеров].

– Вы всегда говорили, что он один из ваших любимых тренеров.
– Мы трижды доходили до полуфинала Лиги чемпионов, но по разным причинам не вышли в финал. Однако это дало нам чувство невероятной конкурентоспособности. С того момента с другими специалистами, которые тоже были хорошими тренерами, мы выиграли Лигу чемпионов шесть раз за 10 лет. С Моуринью я не общался, — сказал Перес в интервью El Pais.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.

