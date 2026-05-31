Дмитрий Черышев оценил вклад Матвея Сафонова в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о вкладе вратаря Матвея Сафонова в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА. В финальном матче парижане с воспитанником «Краснодара» в воротах одержали победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

«Кто-то говорит, что пенальти — лотерея, а кто-то — уровень. Можно говорить много, но, когда идёт серия пенальти, стопроцентная ответственность возлагается не на команду, а на вратаря. Если человек парировал, отбивал, команда выиграла, это говорит о большущем вкладе Сафонова в результат «ПСЖ», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.