«Это чушь!» Президент «Реала» высказался о несовместимости Мбаппе и Винисиуса

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил несогласие с мнением о несовместимости нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора на футбольном поле.

– Что вы думаете, когда слышите, что Винисиус и Мбаппе несовместимы?

– Что это чушь. Они оба лучшие в мире. Винисиус выиграл для нас две Лиги чемпионов. Но не стоит зазнаваться. Идея, что Лигу чемпионов можно выигрывать каждый год, смешна. Никто никогда не выигрывал её шесть раз за 10 лет, — сказал Перес в интервью El Pais.

Ранее El Mundo сообщал, что «Королевский клуб» не намерен продавать Мбаппе, Винисиуса, а также полузащитника Джуда Беллингема.

