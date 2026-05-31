Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это чушь!» Президент «Реала» высказался о несовместимости Мбаппе и Винисиуса

«Это чушь!» Президент «Реала» высказался о несовместимости Мбаппе и Винисиуса
Комментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес выразил несогласие с мнением о несовместимости нападающих Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора на футбольном поле.

– Что вы думаете, когда слышите, что Винисиус и Мбаппе несовместимы?
– Что это чушь. Они оба лучшие в мире. Винисиус выиграл для нас две Лиги чемпионов. Но не стоит зазнаваться. Идея, что Лигу чемпионов можно выигрывать каждый год, смешна. Никто никогда не выигрывал её шесть раз за 10 лет, — сказал Перес в интервью El Pais.

Ранее El Mundo сообщал, что «Королевский клуб» не намерен продавать Мбаппе, Винисиуса, а также полузащитника Джуда Беллингема.

Материалы по теме
«Реал» не намерен продавать Винисиуса, Мбаппе или Беллингема — El Mundo

Громкие скандалы Мбаппе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android