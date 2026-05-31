Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Жена Сафонова высказалась о порноактрисе, предложившей вратарю «ПСЖ» ночь за победу в ЛЧ

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, высказалась о ситуации с порноактрисой Мэри Рок, предложившей её мужу «жаркую ночь» в случае победы в Лиге чемпионов УЕФА. Кондратюк тогда ответила, что жаркие ночи для него — это решение кроссвордов, просмотр «Что? Где? Когда?» и отбой в 23:30. В финале ЛЧ парижане одолели «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

— У истории с порнозвездой было какое-то продолжение?
— Нет, ничего не было. Матвей утром проснулся, я показала ему новость, он похихикал. После этого я написала пост. Он был просто ироничный, не более того. СМИ выставили это как невероятную злость на порноактрису. Я искренне рада, что у Матвея настолько разная аудитория, — сказала Кондратюк в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

