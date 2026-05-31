Самедов: Сафонов психологически давил на «Арсенал» и выиграл серию пенальти для «ПСЖ»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА и оценил игру вратаря парижан Матвея Сафонова в финале турнира. Французская команда обыграла лондонский «Арсенал» в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.).

«Как это не было спасений в серии пенальти? Сафонов психологически давил на «Арсенал» и выиграл серию пенальти для «ПСЖ». Заслуга Матвея в победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов огромная. Он большой молодец. Можно его только поздравить с этим.

Россияне в финале Лиги чемпионов играют не так часто, но каждый раз игра россиянина приносит победу его команде. Хорошо, что есть такая традиция», — приводит слова Самедова Metaratings.