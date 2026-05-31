Экс-футболист «Зенита» Радимов составил пятёрку из бывших одноклубников для баскетбола

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов составил пятёрку для игры в баскетбол из своих бывших одноклубников.

— Вы должны составить пятёрку из своих бывших одноклубников для игры в баскетбол. Кто бы был разыгрывающим?

— Аршавин. Он может между ног у всех убежать.

— Кто бы был атакующим защитником? Нужен игрок, который не боится брать игру на себя, кто может выполнить хороший удар.

— Я думаю, Дима Хохлов, такой был бывший мой товарищ. Он бы смог с этим справиться.

— Кто бы был лёгким форвардом? Нужен уже человек помощнее и кто может и там, и там — и в защите, и в атаке.

— Толя Тимощук. Он может везде. И нас будет как будто не пять, а шесть человек на поле.

— Кто бы был тяжёлым форвардом? Нужен человек, который больше про защиту.

— Думаю, Сергей Богданович Семак, потому что этот человек, если ему что-то доверить, везде будут гарантия. Он настолько неуступчивый, здесь не влияет совершенно рост, поэтому Семак.

— И нам нужен центровой. Высокий...

— Он перед вами (смеётся), — приводит слова Радимова пресс-служба БК «Зенит».