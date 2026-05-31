Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-футболист «Зенита» Радимов составил пятёрку из бывших одноклубников для баскетбола

Экс-футболист «Зенита» Радимов составил пятёрку из бывших одноклубников для баскетбола
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов составил пятёрку для игры в баскетбол из своих бывших одноклубников.

— Вы должны составить пятёрку из своих бывших одноклубников для игры в баскетбол. Кто бы был разыгрывающим?
— Аршавин. Он может между ног у всех убежать.

— Кто бы был атакующим защитником? Нужен игрок, который не боится брать игру на себя, кто может выполнить хороший удар.
— Я думаю, Дима Хохлов, такой был бывший мой товарищ. Он бы смог с этим справиться.

— Кто бы был лёгким форвардом? Нужен уже человек помощнее и кто может и там, и там — и в защите, и в атаке.
— Толя Тимощук. Он может везде. И нас будет как будто не пять, а шесть человек на поле.

— Кто бы был тяжёлым форвардом? Нужен человек, который больше про защиту.
— Думаю, Сергей Богданович Семак, потому что этот человек, если ему что-то доверить, везде будут гарантия. Он настолько неуступчивый, здесь не влияет совершенно рост, поэтому Семак.

— И нам нужен центровой. Высокий...
— Он перед вами (смеётся), — приводит слова Радимова пресс-служба БК «Зенит».

Материалы по теме
«Зенит» удивил отставкой тренера-иностранца по ходу плей-офф. Может, это время Вергуна? «Зенит» удивил отставкой тренера-иностранца по ходу плей-офф. Может, это время Вергуна?
Как «Зенит» упустил выход в финал Единой лиги. Статистика, которая не оставила шансов Как «Зенит» упустил выход в финал Единой лиги. Статистика, которая не оставила шансов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android