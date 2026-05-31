Германия — Финляндия. Прямая трансляция
В Париже арестовали 283 болельщика из-за беспорядков после финала ЛЧ — AFP

Комментарии

В Париже были арестованы 283 болельщика в связи с беспорядками, возникшими возле стадиона «Парк де Пренс», где проходила трансляция финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» (1:1; 4:3 пен.). Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

Сообщается, что по всей Франции было произведено 416 арестов. В ходе них у правонарушителей изъяли пиротехнические средства. Во время беспорядков были повреждены шесть автомобилей и два здания, включая пекарню и ресторан недалеко от Порт-де-Сен-Клу. Подчёркивается, что пострадал полицейский.

По данным полиции, возле проспекта, где во время матча собрались от 4000 до 5000 человек, в сотрудников правоохранительных органов бросали различные предметы.

