В Париже арестовали 283 болельщика из-за беспорядков после финала ЛЧ — AFP

В Париже были арестованы 283 болельщика в связи с беспорядками, возникшими возле стадиона «Парк де Пренс», где проходила трансляция финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом» (1:1; 4:3 пен.). Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на AFP.

Сообщается, что по всей Франции было произведено 416 арестов. В ходе них у правонарушителей изъяли пиротехнические средства. Во время беспорядков были повреждены шесть автомобилей и два здания, включая пекарню и ресторан недалеко от Порт-де-Сен-Клу. Подчёркивается, что пострадал полицейский.

По данным полиции, возле проспекта, где во время матча собрались от 4000 до 5000 человек, в сотрудников правоохранительных органов бросали различные предметы.

