Жена Сафонова: я качаюсь, чтобы, если что, можно было подраться с хейтерами за мужа

Марина Кондратюк, супруга голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, высказалась о своей физической форме и готовности защитить мужа от недоброжелателей.

«Если я понимаю, что я могу вывести эту борьбу, я её вывожу. У меня вчера был день рук. Они у меня сейчас очень болят. Я качаюсь, чтобы, если что, можно было подраться с хейтерами за мужа», — сказала Кондратюк в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. За два сезона в составе французского клуба россиянин дважды стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финальном матче сезона-2025/2026 парижане одолели «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).