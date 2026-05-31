Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Луис Энрике продлит контракт с «ПСЖ» до лета 2030 года — Джейкобс

Комментарии

Руководство «ПСЖ» ожидает, что тренер Луис Энрике продлит контракт с клубом на четыре года. Об этом сообщает журналист и инсайдер Бен Джейкобс в соцсети.

По информации источника, сразу после успешной защиты титула Лиги чемпионов в Будапеште президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отметил, что Луис Энрике в полном восторге от жизни в Париже, а руководство клуба полностью доверяет его долгосрочному проекту. Стороны согласовали все ключевые условия до финала Лиги чемпионов, решив оформить соглашение сразу после окончания сезона.

Вчера, 30 мая, «ПСЖ» одержал победу в финале Лиги чемпионов над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    
