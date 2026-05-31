«Лучшей в мире эту команду не назовёшь». Черышев — о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА. В решающем матче парижане одолели «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

«ПСЖ» очень хорошо смотрелся и по контролю мяча, и по скорости, и по атакам у ворот соперника. Они победили заслуженно. Да, «Арсенал» грамотно, по счёту. Они забили в начале, и им было намного проще. Однако «ПСЖ» сравнял счёт — молодцы.

Лучшей в мире эту команду мы не назовём. Можно выиграть Лигу чемпионов один раз — скажут, что была доля везения, но неплохо выглядели «Реал», «Барселона», «Бавария». Однако когда второй год подряд команда выигрывает Лигу чемпионов, можно говорить о каком-то статусе», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.