Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лучшей в мире эту команду не назовёшь». Черышев — о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов

«Лучшей в мире эту команду не назовёшь». Черышев — о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Комментарии

Российский тренер Дмитрий Черышев высказался о победе «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА. В решающем матче парижане одолели «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«ПСЖ» очень хорошо смотрелся и по контролю мяча, и по скорости, и по атакам у ворот соперника. Они победили заслуженно. Да, «Арсенал» грамотно, по счёту. Они забили в начале, и им было намного проще. Однако «ПСЖ» сравнял счёт — молодцы.

Лучшей в мире эту команду мы не назовём. Можно выиграть Лигу чемпионов один раз — скажут, что была доля везения, но неплохо выглядели «Реал», «Барселона», «Бавария». Однако когда второй год подряд команда выигрывает Лигу чемпионов, можно говорить о каком-то статусе», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«ПСЖ» выиграл, а Париж — снова проиграл. Как разносили город после финала ЛЧ. Видео
«ПСЖ» выиграл, а Париж — снова проиграл. Как разносили город после финала ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android