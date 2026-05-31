Okko провёл «Прайм Стадиван» — специальный показ финала Лиги чемпионов

30 мая на волейбольной арене «Динамо» в Москве Okko провёл мероприятие «Прайм Стадиван» — специальный показ финала Лиги чемпионов на большом экране. На празднике спорта собрались болельщики, звёзды спорта, представители шоу-бизнеса и гости сервиса, чтобы вместе пережить главный футбольный вечер сезона.

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Гостями «Прайм Стадивана» стали более 1000 человек, которые вместе с комментаторами Павлом Чепуриным и Денисом Алхазовым посмотрели напряжённый финал Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Пари Сен-Жермен». Матч завершился со счётом 1:1 в основное и дополнительное время, а победу в серии пенальти одержал ПСЖ — 4:3, став обладателем главного европейского клубного трофея.

«Прайм Стадиван» объединил атмосферу домашнего просмотра и настоящей стадионной фан-зоны. Гости мероприятия не только следили за развитием драматичного финала на большом экране, но и обсуждали ключевые моменты матча вместе со звёздами спорта, шоу-бизнеса, комментаторами и представителями спортивной редакции Okko.

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Среди гостей вечера были: Дмитрий Сычев, Александр Кокорин, Дмитрий Булыкин, Анна Седокова, Дмитрий Чеботарев и Елизавета Климова, Яна Чурикова, Данил Стеклов, Денис Косиков, Полина Кутепова и Евгений Каменькович, Евгений Папунаишвили, Алексей Макаров, Константин Анисимов, Надежда Сысоева и Коля Безопасность, Айдар Гараев, Артем Муратов, Сергей Гореликов, Екатерина Моргунова, Ренат Мухамбаев, Дарья Руденок и Илья Советов, Джордан Уорсли, Дмитрий Ендальцев, Иван Пышненко, Мария Ахметзянова, Марина Васильева, Тимур Соловьев, Святослав Рогожан, Торнике Квитатиани, Влада Лукина, Алексей Лукин, Софья Цибирева, Васант Балан, Владимир Гарцунов, Андрей Старый, Иван Семенов, Мария Пак и Валентин Процветов (Ради Любви), Дмитрий Сумин, Алена Долголенко, Наталья Земцова, Зураб Матуа, Кузьма Сапрыкин, Кирилл Плетнев, Игорь Ознобихин, Никита Санаев, Роман Сафонов, Павел Тимофеев, Филипп Ершов, Карина Муса и многие другие.

Фото: Пресс-служба Okko

Фото: Пресс-служба Okko

Титульным партнёром проекта «Прайм Стадиван» выступили «СберПрайм», партнеры мероприятия: SberBox Max от SberDevices, Самокат, музыкальный сервис Звук, Афиша и спортивный портал «Чемпионат», подготовившие для гостей специальные активности, интерактивные зоны и подарки.

Okko является эксклюзивным вещателем Лиги Чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА. Подписчики Okko могут смотреть матчи в прямом эфире и записи, выбирать звуковую дорожку, смотреть хайлайты, обзоры, аналитические и развлекательных программы и другой контент от спортивной редакции Okko.

Материалы по теме Okko превратит финал Лиги чемпионов в двухдневный развлекательный марафон

5 фактов о Лиге чемпионов: