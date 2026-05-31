Жена Сафонова рассказала, как соорудила мужу флаг России из французского на финале ЛЧ

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, поделилась, как сделала мужу российский флаг из французского триколора после финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане победили «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.).

«Друзья, всем доброе победное утро! Я хочу немного развеять слухи и все прочие новости о том, из чего же был сделан флаг, с которым я вчера вышла на поле к своему мужу. История вообще какова: я купила и привезла флаг специально перед финалом Лиги чемпионов, но Матвей его забыл, потому что он торопился и вообще мысли были не об этом. Он думал, что его возьму я.

И у нас произошло недопонимание, потому что я не знала, что он его не взял. И он мне говорит: «Где флаг? Давай флаг!» А я говорю: «А у меня нет, я не взяла». В итоге мы с ребятами соорудили флаг из флажков, которые нам давали, триколор Франции, поснимали палки, на которых они держались. И, собственно, вот так был произведён наш флаг. Не потому, что нельзя, не потому, что мы что-то специально не взяли, мы просто забыли. И получилось что получилось!

Так вот, чтобы развеять слухи хейтеров о том, что это мусорные пакеты. Это не мусорные пакеты. Это был триколор Франции, который магическим образом превратился в другой триколор.

Вы скажете: «Марина, ну как вы забыли, надо было взять». Ещё что-то. Ребят, человеческий фактор существует, да? Матвей думал об одном, я думала о другом, не суть. Главное, что мы это смогли обыграть таким образом, что сводки новостей пестрят этой историей. Ну, для меня это добрая история, не знаю, как там для других. В общем, вроде бы всё рассказала, надеюсь, больше никаких недопониманий касаемо флага не будет. В следующий раз обещаю не забыть», – сказала Кондратюк в телеграм-канале.