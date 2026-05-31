Германия — Финляндия. Прямая трансляция
«Манчестер Юнайтед» рассматривает пять нападающих для усиления атаки — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» планирует обновить линию нападения в преддверии нового сезона, где команде предстоит сыграть в Лиге чемпионов. Клуб готов потратить существенную сумму на покупку новых форвардов. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «красные дьяволы» могут приобрести Жан-Филиппа Матета из «Кристал Пэлас», зарекомендовавшего себя в АПЛ. Также манкунианцы рассматривают варианты с покупкой Виктора Осимхена («Галатасарай»), Душана Влаховича («Ювентус») и Эли Крупи («Борнмут»). В качестве варианта на краткосрочную перспективу рассматривается 37-летний форвард Роберт Левандовски, покинувший «Барселону».

Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» намерен продать летом Джошуа Зиркзее.

