Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Мэйсон Гринвуд может перейти из «Марселя» в клуб Серии А этим летом — Скира

Мэйсон Гринвуд может перейти из «Марселя» в клуб Серии А этим летом — Скира
Полузащитник «Марселя» Мэйсон Гринвуд может продолжить карьеру в «Роме». Как сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети, Гринвуд является главной целью итальянского клуба на ближайшее лето.

Главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини заинтересован в переходе игрока и прикладывает максимум усилий, чтобы сделка состоялась. «Рома» уже провела положительные переговоры с агентами Гринвуда и в данный момент обсуждает возможность трансфера с «Марселем».

Известно, что в случае успешного завершения сделки 40% от суммы получит «Манчестер Юнайтед». В сезоне-2025/2026 Гринвуд забил 26 мячей и сделал 11 результативных передач в 45 сыгранных встречах. Transfermarkt оценивает 24-летнего игрока в € 55 млн.

