Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Дмитрий Аленичев обратился к Сафонову после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Первый россиянин, выходивший на поле в финале Лиги чемпионов УЕФА, экс-футболист «Порту» Дмитрий Аленичев обратился к российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову после победы парижан над «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) в решающем матче главного клубного турнира Европы.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Матвей, искренне поздравляю тебя с этой замечательной заслуженной победой. Понимаю, какие чувства ты испытываешь, когда поднимаешь кубок Лиги чемпионов над головой, какую радость испытываешь от своей игры, от своих партнёров, от команды. И, конечно, испытываешь гордость от нашей любимой родины.

Ты вполне заслужил место в стартовом составе своим трудом, потом. И, конечно ты оправдал то доверие, которое тебе оказал тренерский штаб на все 100%. Как говорят, бог любит троицу. К новым победам. Ещё раз с заслуженной и уверенной победой», — сказал Аленичев в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале РФС.

