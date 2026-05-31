«Второй титул — лучший». Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи — после победы в финале ЛЧ
Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль‑Хелаифи поделился эмоциями после завоевания второго подряд титула Лиги чемпионов УЕФА. Вчера, 30 мая, парижане обыграли в финале турнира лондонский «Арсенал» в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.). Игра проходила на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Второй — самый лучший. Первый титул был особенным, но выиграть два раза подряд — это по‑настоящему особенное достижение для нас. Мы шли к этому трофею годами… добились своего — и намерены повторить этот успех», — приводит слова Аль-Хелаифи The Touchline в соцсети.
В финале Лиги чемпионов сезона-2024/2025 «ПСЖ» обыграл «Интер» со счётом 5:0.
