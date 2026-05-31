Сборная Японии одержала победу над Исландией в товарищеском матче перед ЧМ

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Японии и Исландии. Игра проходила на стадионе «Национальный» в Токио. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в игре забил нападающий японской команды Коки Огава. Форвард отличился на 87-й минуте встречи.

Отметим, что в скором времени сборная Японии примет участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Японцы сыграют в группе F с Нидерландами, Швецией и Тунисом.

Сборная Японии квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года через отборочный турнир в рамках Азиатской конфедерации (АФК). За три тура до конца квалификации команда оформила выход в финальный этап.