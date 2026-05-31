Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Япония — Исландия, результат матча 31 мая 2026, счет 1:0, товарищеский матч 2025/2026

Сборная Японии одержала победу над Исландией в товарищеском матче перед ЧМ
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Японии и Исландии. Игра проходила на стадионе «Национальный» в Токио. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 1:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 мая 2026, воскресенье. 13:25 МСК
Япония
Окончен
1 : 0
Исландия
1:0 Огава – 87'    

Единственный гол в игре забил нападающий японской команды Коки Огава. Форвард отличился на 87-й минуте встречи.

Отметим, что в скором времени сборная Японии примет участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике. Японцы сыграют в группе F с Нидерландами, Швецией и Тунисом.

Сборная Японии квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года через отборочный турнир в рамках Азиатской конфедерации (АФК). За три тура до конца квалификации команда оформила выход в финальный этап.

Группа В — худшая реклама ЧМ-2026. Смотреть тут не на кого
Группа В — худшая реклама ЧМ-2026. Смотреть тут не на кого
