«Спартаку» интересен защитник сборной Уганды — журналист Квасница

Московский «Спартак» проявляет конкретный интерес к левому защитнику сборной Уганды и чешского «Слована» Азизу Кайондо. Об этом сообщает журналист Denik Sport Михал Квасница на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, красно-белые хотят подписать 23-летнего футболиста, но не достигли соглашения со «Слованом» на текущий момент.

В сезоне-2025/2026 Кайондо принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

За сборную Уганды Кайондо провёл 36 матчей и забил два гола.

