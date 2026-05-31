Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Вирджил ван Дейк отреагировал на уход Арне Слота с поста тренера «Ливерпуля»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался об уходе тренера команды Арне Слота. Вчера, 30 мая, «Ливерпуль» на официальном сайте объявил об увольнении Слота с поста главного тренера команды.

«Мы никогда не забудем победу в Премьер‑лиге в нашем первом совместном сезоне. Благодарим вас, тренер, и желаем вам и вашей семье всего наилучшего в будущем», — написал ван Дейк в социальной сети.

Слот возглавлял мерсисайдцев с лета 2024 года. Под его руководством «Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. По итогам нынешнего сезона «красные» набрали 60 очков и расположились на пятой строчке. До назначения в «Ливерпуль» Слот возглавлял «Фейеноорд».

