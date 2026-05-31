«ПСЖ» может купить Кошту из «Порту» на замену Шевалье — L'Equipe

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье не хочет оставаться на позиции запасного голкипера в следующем сезоне, в связи с чем обсудит своё положение с руководством клуба в ближайшие дни. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, уход Шевалье из «ПСЖ» может оказаться непростым по финансовым причинам. При этом L'Equipe ссылается на португальские источники и отмечает, французский гранд испытывает сильный интерес к вратарю «Порту» и сборной Португалии Диогу Коште, чей контракт с клубом рассчитан до лета 2030 года.

Шевалье перешёл в «ПСЖ» из «Лилля» летом 2025 года. Согласно информации СМИ, парижане заплатили € 40 млн за вратаря. По ходу сезона Шевалье проиграл конкуренцию Матвею Сафонову.

