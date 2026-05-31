Деклан Райс обратился к фанатам «Арсенала» после поражения в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс обратился к фанатам после поражения лондонцев от «ПСЖ» (1:1, 3:4 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА. На следующий день после заключительного матча сезона в столице Англии запланирован парад в честь победы «канониров» в английской Премьер-лиге — 2025/2026.

«Горжусь этой командой. Горжусь этими игроками. Невероятный сезон закончился самым жестоким образом, но это не значит, что мы сдались. Мы вернёмся.

А теперь пришло время насладиться парадом вместе с людьми, благодаря которым этот сезон стал возможен. Наши болельщики были великолепны, и мы с нетерпением ждём возможности отпраздновать с вами. Вы все это заслужили! Спасибо, «канониры», — написал Райс в соцсети.