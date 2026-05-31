Сенников: Сафонов отвоевал место в составе «ПСЖ» и уверенно сыграл в финале ЛЧ

Бывший футболист Дмитрий Сенников оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане обыграли лондонский «Арсенал» в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.).

«Был достаточно интересный матч. Назло всем, кто говорил, что «ПСЖ» выиграет в основное время. А «Арсенал» забил неожиданный гол в начале и изменил впечатление об игре. Всем нравится, когда дело доходит до пенальти, всё решается в последних ударах. Хороший и запоминающийся финал Лиги чемпионов! Особых моментов у Сафонова не было. В эпизоде с пропущенным голом Хаверц пробил по его воротам в стиле Тихонова. Мяч летел над головой, было тяжело поднять руки. Матвея сложно в чём-то обвинить. «ПСЖ» больше владел мячом.

После серии пенальти обычно лучшим игроком матча выбирают кого-то из вратарей. Но так получилось, что Сафонов не отразил ни одного удара. Хотя все считали его явным фаворитом в этой серии, зная, как он отражает пенальти. Матвей уверенно провёл концовку сезона в «ПСЖ» и отвоевал место в основном составе. Молодец! Не все футболисты могут похвастаться тем, что играли в финале Лиги чемпионов и выигрывали её. На ум приходит только Дмитрий Аленичев», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.