Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сенников: Сафонов отвоевал место в составе «ПСЖ» и уверенно сыграл в финале ЛЧ

Бывший футболист Дмитрий Сенников оценил игру голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане обыграли лондонский «Арсенал» в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Был достаточно интересный матч. Назло всем, кто говорил, что «ПСЖ» выиграет в основное время. А «Арсенал» забил неожиданный гол в начале и изменил впечатление об игре. Всем нравится, когда дело доходит до пенальти, всё решается в последних ударах. Хороший и запоминающийся финал Лиги чемпионов! Особых моментов у Сафонова не было. В эпизоде с пропущенным голом Хаверц пробил по его воротам в стиле Тихонова. Мяч летел над головой, было тяжело поднять руки. Матвея сложно в чём-то обвинить. «ПСЖ» больше владел мячом.

После серии пенальти обычно лучшим игроком матча выбирают кого-то из вратарей. Но так получилось, что Сафонов не отразил ни одного удара. Хотя все считали его явным фаворитом в этой серии, зная, как он отражает пенальти. Матвей уверенно провёл концовку сезона в «ПСЖ» и отвоевал место в основном составе. Молодец! Не все футболисты могут похвастаться тем, что играли в финале Лиги чемпионов и выигрывали её. На ум приходит только Дмитрий Аленичев», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Хвича первым налетел на Сафонова после победы «ПСЖ»! Ярчайшие фото триумфа в ЛЧ
