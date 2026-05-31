«Локомотив» сообщил о возвращении из аренды Артёма Корнеева

«Локомотив» в телеграм-канале проинформировал о возвращении нападающего Артёма Корнеева, выступавшего на правах аренды в «Сочи» в минувшем сезоне.

«20-летний нападающий — воспитанник «Локомотива» и игрок молодёжной сборной России. Прошлый сезон он провёл в «Сочи» на правах аренды, срок которой завершён», — написано в сообщении московского клуба.

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

В минувшем сезоне Корнеев принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

Сколько стоят молодые футболисты: