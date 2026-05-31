Франкфуртский «Айнтрахт» объявил о назначении Ади Хюттера главным тренером команды

Франкфуртский «Айнтрахт» официально объявил о назначении Ади Хюттера на пост главного тренера команды. Специалист сменит на этой должности Альберта Риеру.

Контракт с 56‑летним австрийским тренером заключён до июня 2029 года. Хюттер займёт пост тренера франкфуртской команды 1 июля.

Ади Хюттер уже возглавлял «Айнтрахт» с июля 2018 года по июнь 2021 года. В сезоне-2018/2019 он был признан тренером года по версии немецкой газеты Bild, а «Айнтрахт» — командой года. Последний клуб, который возглавлял Хюттер, — «Монако». Он руководил командой с 2023 по 2025 год.

По итогам прошедшего сезона «Айнтрахт» занял восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.