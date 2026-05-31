Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тошич — о победе «ПСЖ» в ЛЧ: если нет сербских игроков, хорошо, что российские выигрывают

Комментарии

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о победе «ПСЖ» в финальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов отыграл всё время встречи.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Финал иногда бывает не самым интересным. Это самая важная и большая игра во всём сезоне, поэтому большой риск. Из-за это получается не самая красивая. Выиграла лучшая команда.

Что касается вклада Сафонова, то он основной вратарь команды. Его вклад большой, как и каждого игрока. Очень важная фигура. Я рад за него. Если нет сербских игроков, хорошо, что российские выигрывают», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

