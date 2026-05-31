Тошич — о победе «ПСЖ» в ЛЧ: если нет сербских игроков, хорошо, что российские выигрывают

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о победе «ПСЖ» в финальном матче Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Российский вратарь парижской команды Матвей Сафонов отыграл всё время встречи.

«Финал иногда бывает не самым интересным. Это самая важная и большая игра во всём сезоне, поэтому большой риск. Из-за это получается не самая красивая. Выиграла лучшая команда.

Что касается вклада Сафонова, то он основной вратарь команды. Его вклад большой, как и каждого игрока. Очень важная фигура. Я рад за него. Если нет сербских игроков, хорошо, что российские выигрывают», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме Сенников: Сафонов отвоевал место в составе «ПСЖ» и уверенно сыграл в финале ЛЧ

Париж празднует победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов: