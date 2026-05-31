Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Один человек погиб во время празднования победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов — Franceinfo

Один человек погиб во время празднования победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов — Franceinfo
В результате беспорядков в Париже, связанных с празднованием фанатами «ПСЖ» победы в Лиге чемпионов, один человек на мотоцикле попал в смертельную аварию на кольцевой дороге. Об этом сообщает Franceinfo.

0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

По информации источника, всего за ночь было произведено 780 арестов. В ходе беспорядков пострадали 57 сотрудников правоохранительных органов.

Около 6000 полицейских и жандармов подготовлены для обеспечения безопасности «ПСЖ» после возвращения команды в Париж.

В субботу, 30 мая, французский гранд победил «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

