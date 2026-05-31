Один человек погиб во время празднования победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов — Franceinfo

В результате беспорядков в Париже, связанных с празднованием фанатами «ПСЖ» победы в Лиге чемпионов, один человек на мотоцикле попал в смертельную аварию на кольцевой дороге. Об этом сообщает Franceinfo.

По информации источника, всего за ночь было произведено 780 арестов. В ходе беспорядков пострадали 57 сотрудников правоохранительных органов.

Около 6000 полицейских и жандармов подготовлены для обеспечения безопасности «ПСЖ» после возвращения команды в Париж.

В субботу, 30 мая, французский гранд победил «Арсенал» в финале Лиги чемпионов. Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказался «ПСЖ» — 4:3.

Материалы по теме В Париже арестовали 283 болельщика из-за беспорядков после финала ЛЧ — AFP

Проход фанатов «ПСЖ» по Будапешту перед финалом ЛЧ: