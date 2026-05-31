Жена Хвичи Кварацхелии обратилась к мужу после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Ница Тавадзе, жена футболиста «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии, обратилась к мужу после победы парижской команды над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

«Как бы мне хотелось, чтобы люди понимали, сколько сил нужно, чтобы достичь таких моментов. Давление, жертвы, дисциплина, ожидания… и всё же ты продолжал идти вперёд каждый день.

Теперь ты чемпион второй год подряд. Наблюдать, как ты становишься тем, о чём когда-то мечтал, — это самое прекрасное. Я так горжусь тобой, всегда буду любить тебя, мой вечный чемпион. Многое ещё впереди!» — написала Тавадзе в соцсети.