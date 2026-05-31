Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жена Хвичи Кварацхелии обратилась к мужу после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Жена Хвичи Кварацхелии обратилась к мужу после победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов
Комментарии

Ница Тавадзе, жена футболиста «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии, обратилась к мужу после победы парижской команды над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Как бы мне хотелось, чтобы люди понимали, сколько сил нужно, чтобы достичь таких моментов. Давление, жертвы, дисциплина, ожидания… и всё же ты продолжал идти вперёд каждый день.

Теперь ты чемпион второй год подряд. Наблюдать, как ты становишься тем, о чём когда-то мечтал, — это самое прекрасное. Я так горжусь тобой, всегда буду любить тебя, мой вечный чемпион. Многое ещё впереди!» — написала Тавадзе в соцсети.

Материалы по теме
Хвича первым налетел на Сафонова после победы «ПСЖ»! Ярчайшие фото триумфа в ЛЧ
Фото
Хвича первым налетел на Сафонова после победы «ПСЖ»! Ярчайшие фото триумфа в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android