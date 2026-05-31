Сенников: игроки сборной России устали в конце сезона — думал, с Египтом сыграем хуже

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о поражении сборной России от Египта (0:1) в товарищеском матче.

«Нельзя забывать, что сейчас конец сезона. Все игроки сборной России уже устали, хочется отдохнуть. Думал, что с Египтом в игровом плане матч будет хуже. В атакующей стадии было плохо, создавали мало моментов. А оборонительные действия мне понравились: полузащита опускалась, была игровая дисциплина на поле. Если бы был официальный матч, то был бы другой настрой, состав, готовились бы по-другому.

Но мы понимаем, что все эти игры товарищеские — больше для зрителей. С Египтом был непростой выезд. Ничего страшного нет. Была скорее ничейная игра. Сейчас будет два хороших матча дома, где нужно показать яркий футбол и порадовать наших болельщиков. Надо дать сыграть ребятам, которых вызвали в сборную первый или второй раз», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.