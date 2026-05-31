Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенников: игроки сборной России устали в конце сезона — думал, с Египтом сыграем хуже

Сенников: игроки сборной России устали в конце сезона — думал, с Египтом сыграем хуже
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о поражении сборной России от Египта (0:1) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Зико – 65'    

«Нельзя забывать, что сейчас конец сезона. Все игроки сборной России уже устали, хочется отдохнуть. Думал, что с Египтом в игровом плане матч будет хуже. В атакующей стадии было плохо, создавали мало моментов. А оборонительные действия мне понравились: полузащита опускалась, была игровая дисциплина на поле. Если бы был официальный матч, то был бы другой настрой, состав, готовились бы по-другому.

Но мы понимаем, что все эти игры товарищеские — больше для зрителей. С Египтом был непростой выезд. Ничего страшного нет. Была скорее ничейная игра. Сейчас будет два хороших матча дома, где нужно показать яркий футбол и порадовать наших болельщиков. Надо дать сыграть ребятам, которых вызвали в сборную первый или второй раз», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Россия увидела уровень ЧМ! Египет убрал нашу сборную даже без Салаха. Видео
Россия увидела уровень ЧМ! Египет убрал нашу сборную даже без Салаха. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android