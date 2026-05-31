Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Габриэл обратился к болельщикам после незабитого пенальти в финале ЛЧ

Комментарии

Центральный защитник «Арсенала» Габриэл Магальяйнс сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после поражения в финале Лиги чемпионов.

Основное время завершилось со счётом 1:1. «Канониры» проиграли в серии пенальти — 3:4. Бразильский футболист бил пятым, когда счёт в серии был 4:3 в пользу парижан, но промахнулся.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Это больно, но я горжусь командой и всем, что мы достигли вместе в этом сезоне.

Спасибо нашим невероятным фанатам за вашу поддержку на каждом шагу. Вы заслуживаете отпраздновать это путешествие с нами и насладиться парадом сегодня! Увидимся в следующем сезоне!» — написано в сообщении Магальяйнса.

В воскресенье, 31 мая, «Арсенал» проведёт парад в честь чемпионства в Англии.

