Перес: атмосфера в «Реале» идеальная. Было несколько паршивых овец, но их вычислили

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес не согласен с мнением, что атмосфера в команде стала напряжённее в последнее время.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.

– Есть много разговоров, что атмосфера в раздевалке уже не такая здоровая, как раньше. Что вы думаете по этому поводу?

– Но она совершенно здоровая. Это те же самые парни, которых вы всегда знали, и все они друзья. Но если кто-то из них наступит другому на ногу во время тренировки и разозлится, мы не должны раздувать из этого проблему. А если кто-то хочет сделать это, то потому, что он сливает информацию.

Некоторые говорят: «Проблема в том, что они дерутся». Нет, проблема в том, кто сливает информацию. Атмосфера идеальная. Только несколько паршивых овец доносили на нас, но мы их уже вычислили.

– Продолжат ли Тчуамени и Вальверде играть в команде?

– На мой взгляд, да, — сказал Перес в интервью El Pais.

