Джанашия: если бы Кварацхелии не было, «ПСЖ» не выиграл бы Лигу чемпионов

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия оценил вклад нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в победу парижан в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Финальная игра турнира состоялась вчера, 30 мая, и завершилась победой французской команды в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.).

«Если бы Хвичи не было, «ПСЖ» не выиграл бы Лигу чемпионов. В матче с «Арсеналом» только он что-то делал. Пенальти тоже заработал Хвича. Кварацхелия — атакующий футболист, который делает всё для команды. Вся Грузия и Россия рады за Хвичу и Матвея. Кричал вчера, что Грузия и Россия не должны проиграть», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.