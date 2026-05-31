Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Джанашия: если бы Кварацхелии не было, «ПСЖ» не выиграл бы Лигу чемпионов

Бывший футболист московского «Локомотива» Заза Джанашия оценил вклад нападающего «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в победу парижан в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Финальная игра турнира состоялась вчера, 30 мая, и завершилась победой французской команды в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Если бы Хвичи не было, «ПСЖ» не выиграл бы Лигу чемпионов. В матче с «Арсеналом» только он что-то делал. Пенальти тоже заработал Хвича. Кварацхелия — атакующий футболист, который делает всё для команды. Вся Грузия и Россия рады за Хвичу и Матвея. Кричал вчера, что Грузия и Россия не должны проиграть», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Хвича первым налетел на Сафонова после победы «ПСЖ»! Ярчайшие фото триумфа в ЛЧ
