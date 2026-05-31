Зоран Тошич подвёл итоги сезона для ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич подвёл итоги сезона для армейцев. Команда завершила чемпионат на пятом месте в турнирной таблице, набрав 51 очко в 30 турах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я не знаю, какие цели ЦСКА ставил перед сезоном. Как болельщику хочется, чтобы клуб был на самых высоких местах, выигрывал чемпионаты и Кубки. Да, хотелось дойти до Суперфинала, а в чемпионате ожидали большего», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА завершал сезон под руководством российского главного тренера Дмитрия Игдисамова. Специалист сменил во главе клуба уволенного по ходу чемпионата Фабио Челестини.