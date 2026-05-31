«Не вижу ни одной причины останавливаться». Сафонов выложил пост после второй победы в ЛЧ

Вратарь сборной России и «ПСЖ» Матвей Сафонов сделал публикацию в телеграм-канале после победы в финале Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Голкипер отыграл всё время встречи.
«Большая победа для каждого! Спасибо всем, кто проходит этот путь вместе со мной, это наша общая победа!
Вижу много добрых слов и видеообращений со всей страны и со всего мира, где вы поддерживаете нашу команду. Легенды.
Это то, что нас сближает и объединяет. Не вижу ни одной причины останавливаться. Так что для меня есть только одна дорога к новым победам и свершениям», — написал Сафонов.
В решающем матче розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2024/2025 парижская команда разгромила «Интер» со счётом 5:0. В той встрече Сафонов остался на скамейке запасных.
