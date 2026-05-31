Агент Чельцов: «ПСЖ» купит Батракова за € 25 млн, зарплата игрока составит € 5-6 млн

Футбольный агент Дмитрий Чельцов поделился информацией о готовящемся переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «ПСЖ».

«На 95% Батраков перейдёт в Париж. Провели уже около… больше 10 созвонов боссы Парижа и «Локомотива». На следующей неделе — сегодня заканчивается эта неделя — Кампуш прилетит в Москву для попытки завершить сделку. Сейчас, чтобы помешать этой сделке, должно случиться… ну, форс-мажор какой-то. € 25 млн будет трансферная стоимость и около € 5-6 млн зарплата. Через две недели это случится уже», — сказал Чельцов в эфире «Европейского обзора» на канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2025/2026 Батраков принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и 12 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 20-летнего игрока с «Локомотивом» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме Фото Батраков выложил фотографию с футболкой с эмблемой «ПСЖ» после победы парижан в ЛЧ

Самые дорогие российские футболисты: