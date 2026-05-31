Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Экс-вратарь «Краснодара» Синицын: Сафонов выиграл игру умов и нервов в серии пенальти
Комментарии

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов УЕФА и игру голкипера парижан Матвея Сафонова. Вчера, 30 мая, «ПСЖ» в финале турнира обыграл «Арсенал» в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Сафонов выиграл игру умов и нервов в серии пенальти. Он психологически переиграл Эзе. Матвей до последнего ждал и давал понять сопернику, что он будет реагировать на направление удара. Тот тянул до конца и ждал, что Матвей дёрнется в одну из сторон. Это его подвело. Он перенервничал и пробил мимо. Формально Матвей не отразил этот удар, но фактически он всё сделал для того, чтобы игрок «Арсенала» промахнулся», — приводит слова Синицына Metaratings.

«ПСЖ» второй раз подряд завоевал главный еврокубок. Сафонов стал первым российским игроком, которому удалось выиграть Лигу чемпионов дважды.

