Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Жена Сафонова о нуле сейвов Матвея: чтобы порнозвезда не подарила ему ни одной жаркой ночи

Жена Сафонова о нуле сейвов Матвея: чтобы порнозвезда не подарила ему ни одной жаркой ночи
Комментарии

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировала статистику голкипера в финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане победили «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). В основное время игры россиянин не совершил ни одного сейва. В серии пенальти оба нереализованных удара «канониров» завершились ударами мимо ворот.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Ладно. Скажу честно. Матвей не сделал ни одного сейва вчера, чтобы порнозвезда Мэри Рок не дай бог не подарила ему ни одной жаркой ночи», — написала Кондратюк в соцсети.

Перед финалом ЛЧ Мэри Рок предложила Сафонову «жаркую ночь» в случае победы в турнире и ещё по одной — за каждый сейв. Кондратюк тогда ответила, что жаркие ночи для него — это решение кроссвордов, просмотр «Что? Где? Когда?» и отбой в 23:30.

«Ход событий в судьбе «ПСЖ» снова переломил один человек». Мировые СМИ — о величии в ЛЧ
