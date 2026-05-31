Жена Сафонова о нуле сейвов Матвея: чтобы порнозвезда не подарила ему ни одной жаркой ночи

Марина Кондратюк, жена вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, прокомментировала статистику голкипера в финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане победили «Арсенал» (1:1, 4:3 пен.). В основное время игры россиянин не совершил ни одного сейва. В серии пенальти оба нереализованных удара «канониров» завершились ударами мимо ворот.

«Ладно. Скажу честно. Матвей не сделал ни одного сейва вчера, чтобы порнозвезда Мэри Рок не дай бог не подарила ему ни одной жаркой ночи», — написала Кондратюк в соцсети.

Перед финалом ЛЧ Мэри Рок предложила Сафонову «жаркую ночь» в случае победы в турнире и ещё по одной — за каждый сейв. Кондратюк тогда ответила, что жаркие ночи для него — это решение кроссвордов, просмотр «Что? Где? Когда?» и отбой в 23:30.