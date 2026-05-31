«Мы ещё не закончили». Давид Райя обратился к фанатам после поражения в финале ЛЧ

Вратарь «Арсенала» Давид Райя сделал публикацию в социальной сети после поражения в финале Лиги чемпионов — 1:1 (4:3 пен.). Испанский голкипер отразил один 11-метровый удар в серии пенальти.

«Не то завершение, которого мы все хотели, но какой же это был путь. Спасибо вам, «канониры», за вашу невероятную поддержку на протяжении всего сезона. В каждом взлёте и каждом падении вы всегда были рядом.

АПЛ наша, но мы ещё не закончили.

Увидимся через пару часов», — написал Райя.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов вратарь «Арсенала» принял участие в 14 матчах, в девяти из которых отыграл «на ноль». Райя пропустил пять голов за весь турнир.

