Германия — Финляндия. Прямая трансляция
«Мы ещё не закончили». Давид Райя обратился к фанатам после поражения в финале ЛЧ

Вратарь «Арсенала» Давид Райя сделал публикацию в социальной сети после поражения в финале Лиги чемпионов — 1:1 (4:3 пен.). Испанский голкипер отразил один 11-метровый удар в серии пенальти.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Не то завершение, которого мы все хотели, но какой же это был путь. Спасибо вам, «канониры», за вашу невероятную поддержку на протяжении всего сезона. В каждом взлёте и каждом падении вы всегда были рядом.

АПЛ наша, но мы ещё не закончили.

Увидимся через пару часов», — написал Райя.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов вратарь «Арсенала» принял участие в 14 матчах, в девяти из которых отыграл «на ноль». Райя пропустил пять голов за весь турнир.

