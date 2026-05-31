«Мы ещё не закончили». Давид Райя обратился к фанатам после поражения в финале ЛЧ
Вратарь «Арсенала» Давид Райя сделал публикацию в социальной сети после поражения в финале Лиги чемпионов — 1:1 (4:3 пен.). Испанский голкипер отразил один 11-метровый удар в серии пенальти.
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6' 1:1 Дембеле – 65'
«Не то завершение, которого мы все хотели, но какой же это был путь. Спасибо вам, «канониры», за вашу невероятную поддержку на протяжении всего сезона. В каждом взлёте и каждом падении вы всегда были рядом.
АПЛ наша, но мы ещё не закончили.
Увидимся через пару часов», — написал Райя.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов вратарь «Арсенала» принял участие в 14 матчах, в девяти из которых отыграл «на ноль». Райя пропустил пять голов за весь турнир.
