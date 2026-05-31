Главная Футбол Новости

Вингер «Баварии» признан лучшим игроком сезона в Бундеслиге по версии футболистов

Комментарии

Вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе признан лучшим игроком сезона-2025/2026 в чемпионате Германии по итогам традиционного ежегодного опроса, организованного авторитетным немецким спортивным изданием Kicker.

В голосовании приняли участие 199 действующих футболистов Бундеслиги. Майкл Олисе получил поддержку 40,7% опрошенных, убедительно опередив ближайших конкурентов.

Тройку лучших игроков сезона Бундеслиги по результатам опроса составили:

Майкл Олисе («Бавария») — 40,7 % голосов;

Ян Диоманд («РБ Лейпциг») — 15,1 % голосов;

Лука Вушкович («Гамбург») — 11,1 % голосов.

Примечательно, что лучший бомбардир сезона, нападающий «Баварии» Гарри Кейн, занял в голосовании четвёртое место, набрав 10,1% голосов. Одноклубник Кейна Луис Диас (4,5%) занял пятую строчку.

