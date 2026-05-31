Перес: Винисиуса не любят только те, кто не болеют за «Реал»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес ответил на вопрос насчёт контракта нападающего Винисиуса Жуниора, который заканчивается летом 2027 года.

– У Винисиуса остался год по контракту, и он ещё не продлил его. Что случилось?

– Время есть. Я бы очень хотел, чтобы он остался навсегда. Вини выиграл для нас две Лиги чемпионов, и он очень привязан к клубу. Знаете, кто его не любит? Те, кто не болеют за «Реал».

– Некоторые люди на стадионе освистывают его…

– Некоторые люди ошибаются. Они читают определённые газеты и находятся в заблуждении… Винисиус — звезда, и я был бы рад, если бы он остался здесь навсегда, — сказал Перес в интервью El Pais.

Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» летом 2018 года. За этот период бразилец принял участие в 375 матчах во всех турнирах, в которых отметился 128 голами и 100 результативными передачами.

