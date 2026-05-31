«Посмешище и неудачники». Морган — о троллинге «Арсенала» фанатами «Челси» и «Тоттенхэма»

Журналист Пирс Морган высказался о насмешках в адрес «Арсенала» со стороны болельщиков «Челси» и «Тоттенхэма» после поражения «пушкарей» от «ПСЖ» — 1:1 (3:4 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Видеть, как болельщики «Тоттенхэма» и «Челси» высмеивают «Арсенал» после таких сезонов — это уже перебор. Мы лучшая команда в Англии и вторая лучшая команда в Европе. А вы посмешище всего мира.

Так что заткнитесь, неудачники», — написал Морган в соцсети X.

В английской Премьер-лиге «Арсенал» досрочно занял первое место. «Челси» финишировал на 10-й строчке в итоговой таблице, вне зоны еврокубков. «Тоттенхэм» занял 17-е место, избежав вылета в заключительном туре.