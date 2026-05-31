Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Посмешище и неудачники». Морган — о троллинге «Арсенала» фанатами «Челси» и «Тоттенхэма»

«Посмешище и неудачники». Морган — о троллинге «Арсенала» фанатами «Челси» и «Тоттенхэма»
Комментарии

Журналист Пирс Морган высказался о насмешках в адрес «Арсенала» со стороны болельщиков «Челси» и «Тоттенхэма» после поражения «пушкарей» от «ПСЖ» — 1:1 (3:4 пен.) в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 1
4 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Хаверц – 6'     1:1 Дембеле – 65'    

«Видеть, как болельщики «Тоттенхэма» и «Челси» высмеивают «Арсенал» после таких сезонов — это уже перебор. Мы лучшая команда в Англии и вторая лучшая команда в Европе. А вы посмешище всего мира.
Так что заткнитесь, неудачники», — написал Морган в соцсети X.

В английской Премьер-лиге «Арсенал» досрочно занял первое место. «Челси» финишировал на 10-й строчке в итоговой таблице, вне зоны еврокубков. «Тоттенхэм» занял 17-е место, избежав вылета в заключительном туре.

Материалы по теме
Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!
Видео
Сафонов взял Лигу чемпионов с «ПСЖ» второй раз подряд! «Арсенал» дрогнул в серии пенальти!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android