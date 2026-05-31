Германия — Финляндия. Прямая трансляция
Зоран Тошич оценил кандидатуру Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о потенциальном назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера красно-синих. В концовке сезона-2025/2026 специалист работал в клубе в качестве исполняющего обязанности.

«Выбор тренера зависит от руководства клуба. Нет еврокубков, поэтому можно дать шанс воспитаннику. Для меня выбор не так важен, потому что я буду поддерживать команду с любым тренером», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Под руководством Игдисамова ЦСКА провёл три матча во всех турнирах, в которых два раза победил и один раз проиграл.

