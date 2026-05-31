Джейми Каррагер проанализировал игру «Арсенала» с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер проанализировал игру «Арсенала» в финале Лиги чемпионов, в котором лондонская команда уступила «ПСЖ» в серии пенальти — 1:1 (3:4 пен.).

«То, как они играли, было едва ли не единственным возможным способом попытаться одолеть «ПСЖ». В первом тайме «ПСЖ» действовал не лучшим образом — можно ли было воспользоваться этим? Да, они были уязвимы. Но таков уж «Арсенал». Я думал, что это помешает «Арсеналу» выиграть чемпионат, но этого не произошло. Однако у команды недостаточно высокого класса в атаке.

В первом тайме, особенно в отдельные моменты, «Арсенал» просто не мог удержать мяч. «ПСЖ» не блистал, не создавал опасных моментов, но «Арсеналу» было слишком легко позволять сопернику оттеснять себя к самой границе собственной штрафной площади.

«Арсенал» — лучшая в мире команда по защите собственной штрафной площади, а два центральных защитника в субботу сыграли выдающимся образом. Но даже несмотря на то, что команда — чемпион Англии, ей нужны более сильные нападающие.

Смогут ли они полностью раскрыть свой потенциал в «Арсенале», если усилят атаку? Все мы знаем, что Микель Артета требует от своих атакующих игроков много работы в обороне — в том числе помощи крайним защитникам. Но если сравнить качество атакующих игроков «ПСЖ» и «Арсенала», разница очевидна — это небо и земля.

Привлечение Виктора Дьёкереша пока не оправдало ожиданий, но я смотрю на позицию центрального нападающего, на позицию левого вингера — и считаю, что клубу нужны серьёзные усиления, если он собирается выиграть Лигу чемпионов.

Если вспомнить путь команды к финалу Лиги чемпионов, он был довольно благоприятным. Поэтому, на мой взгляд, когда «Арсенал» встретится с сильнейшими командами Европы, станет очевидно, что по уровню атакующих игроков он будет в заведомо невыгодном положении. Именно в этом направлении клубу необходимо усилиться летом», — приводит слова Каррагера Sky Sports.